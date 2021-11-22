Минск, 22 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предупреждением в адрес политиков Польши о последствиях их угроз в отношении Минска.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши», — цитирует его БелТА.

Белорусский лидер напомнил о заявлениях польской стороны о возможном закрытии железнодорожного пограничного перехода и прочих угрозах.

«Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на российско-белорусском экспертно-медийном форуме «Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху» заявила, что ситуация с мигрантами, которая в настоящее время сложилась на границе Польши и Белоруссии является показательным примером информационной войны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

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