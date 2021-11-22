Москва, , 12:35 — REGNUM Ситуация с мигрантами, которая в настоящее время сложилась на границе Польши и Белоруссии является показательным примером информационной войны. Об этом 22 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на российско-белорусском экспертно-медийном форуме «Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху».

Мария Захарова Mid.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«То, что мы сейчас видим на упомянутой мной белорусско-польской границе, является образцом, показательным примером информационной войны», — приводит ее слова РИА Новости.

Также официальный представитель российского МИД отметила, что три тысячи граждан Ирака в Белоруссии якобы глобальной угрозой для существования Евросоюза в то время, как только Италия за несколько дней пропускает большее количество людей из разных стран мира.

«За год, по данным итальянских правоохранительных структур, Италия пропустила 60 тысяч мигрантов. Разница очевидно в чем? В том, что они там нелегально. На территорию Италии они попадают нелегально, на территорию Белоруссии, как я понимаю, они попадают легальным путем. Так кто кому угрозу создает и почему об этом не говорят? Потому что мы сами об этом говорим недостаточно», — добавила Захарова.

Помимо того, она указала, что необходимо «пробивать брешь» в информационном пространстве Союзного государства путем вещания теле‑ и радиопроектов на нескольких важных для региона, кроме русского, языках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что представители Европейского союза, которые должны были вместе с властями Белоруссии участвовать в решении миграционного кризиса на границе республики с Польшей, не выходят на контакт.