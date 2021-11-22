Москва, 22 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Госдуме советуют Украине успокоиться и не спешить готовиться к войне.

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

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«В Киеве могут успокоиться: Россия на войну не придет!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава военной разведки республики генерал Кирилл Буданов в интервью Military Times заявил о том, что Россия «сосредоточила» более 92 тыс. военных у границ Украины и «готовится напасть» на нее в конце января или начале февраля 2022 года. Также, по его словам, для «вторжения» на Украину будут использовать территорию Белоруссии.

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