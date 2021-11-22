Киев, , 08:57 — REGNUM Противотанковый ракетный комплекс Javelin производства США впервые использован Украиной против защитников Донбасса. Об этом руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью изданию Military Times.

ПТРК Javelin Redstone.army.mil

Издание отмечает, что, по словам Буданова, системы Javelin также применялись против «российских войск». Частью российской армии Киев именует ополченцев, защищающих Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Глава ГУР полагает, что ПТРК Javelin и турецкие ударные беспилотники Bayraktar станут «психологическим сдерживающим фактором» в вооружённом конфликте с Донбассом. Буданов вместе с тем заявил, что США должны как можно скорее оказать поддержку Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе министр обороны США Ллойд Остин заявил, что президент Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине стоимостью $60 млн, включающий поставку ракетных комплексов Javelin.

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