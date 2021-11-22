Братислава, 22 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Не привившиеся от COVID-19 жители Чехии и Словакии с понедельника, 22 ноября, не смогут посещать магазины (кроме торгующих товарами первой необходимости), учреждения общепита и культуры, и мероприятия светского характера.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Это необходимо сделать, чтобы уменьшить нагрузку на здравоохранение (страны), так как число госпитализированных с ковидом (быстро) растет. Тот, кто не получил прививку, не сможет посещать торговые центры и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. Для них станут закрыты все общественные мероприятия», — заявил ранее, комментируя такое решение властей страны, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, слова которого приводит Словацкое радио.

Также он призвал жителей страны пройти вакцинацию от нового заболевания.

В свою очередь, и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш 18 ноября заявил журналистам, что ситуация с распространением коронавируса в стране осложняется.

«Поэтому было решено ввести меры, направленные на пресечение его распространения. В рестораны, музеи, предприятия оказания услуг и другие общественные места [с понедельника] будут иметь доступ только привитые или переболевшие ковидом», — пояснил он.

При этом и.о. премьер-министра Чехии уточнил, что локдаун для не вакцинированных от COVID-19 будет длиться в стране до февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что резкий рост заболеваемости COVID-19 означает начало пятой волны пандемии во Франции.