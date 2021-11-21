Амстердам, 21 ноября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. В Нидерландах сотрудники полиции арестовали более 30 человек во время акций протеста против введённых из-за COVID-19 ограничительных мер, сообщает Associated Press.

Floris Oosterveld Полиция Нидерландов

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Отмечается, что в Гааге были задержаны 19 человек, полицейские использовали водомёт для тушения пожара на улице.

Также сообщается, что пятеро сотрудников полиции получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три человека получили огнестрельные ранения в ходе протестов против ограничений по коронавирусу, перешедших в беспорядки и столкновения с полицией в Роттердаме.

Читайте также: В Роттердаме три человека получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков