Роттердам, Нидерланды, , 06:54 — REGNUM Три человека получили огнестрельные ранения в ходе протестов против ограничений по коронавирусу, перешедших в беспорядки и столкновения с полицией в Роттердаме. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба полиции города.

Протест niekverlaan

Протесты против новых карантинных мер по сдерживанию распространения COVID-19 прошли в Роттердаме 19 ноября. Мирные демонстрации вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие бросали фейерверки, файерболы, камни и подручные предметы в полицейских. Было задержано 30 человек.

Трое протестующих были госпитализированы с огнестрельными ранениями, они до сих пор находятся под наблюдением врачей. Предупредительную стрельбу по протестующим открыли полицейские, однако до сих пор у правоохранителей нет уверенности в том, что пострадавшие были ранены пулями сотрудников полиции. В настоящее время ведётся расследование инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи пострадавших в результате акции протеста в городе Роттердаме в Нидерландах.

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