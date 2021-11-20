В Белоруссии назвали число потерпевших от действий польских силовиков
Минск, 20 ноября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. От действий польских силовиков на границе с Белоруссией 16 ноября пострадали 109 человек. Об этом сообщил начальник отдела управления Следственного комитета по Гродненской области Белоруссии Игорь Черняк.
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По его словам, к настоящему времени установлены и подтверждены экспертным путем факты применения польской стороной в отношении беженцев водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Белоруссии Виктор Тренин заявил, что Польша наращивает воинские контингенты вдоль западных границ, что напоминает события перед Великой Отечественной войной.
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