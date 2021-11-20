Минск, , 06:24 — REGNUM Польша наращивает воинские контингенты вдоль западных границ Белоруссии, что напоминает события перед Великой Отечественной войной, заявил 19 ноября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera.

Американский и польский солдаты на военных учениях в Польше U.S. Army

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определенной подготовки горячего момента», — сказал он.

Хренин добавил, что в действиях польских военных усматривается «комплекс мероприятий подготовки к войне», и что надуманные обвинения в адрес России и Белоруссии относительно активности у границ используются Польшей и западными странами «чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом».

Читайте ранее в этом сюжете: Польша обвинила Белоруссию в возвращении мигрантов на границу