Минск, 19 ноября, 2021, 01:06 — ИА Регнум. «В прокуратуре Брестской области открылась выставка о ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ», — сообщила 18 ноября пресс-служба генеральной прокуратуры Белоруссии.

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В областной прокуратуре проведено мероприятие с педагогами и учащимися областного лицея. Старшие помощники прокурора рассказали об истории прокуратуры и её работниках», уделив особое внимание фронтовикам.

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«Участники встречи посетили учебно-методический класс, где подготовлена выставка о ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны и послевоенный период, — сказано в официальном сообщении. — Ребята и их педагоги внимательно слушали о злодеяниях фашистов на территории региона: расстреле детей Домачевского детского дама, убийстве 50 тысяч мирных граждан в Березовском районе на Бронной горе, деятельности лагеря Колдычево».

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«После осмотра выставки лицеисты задали интересующие их вопросы, получили полные и предметные ответы. В частности, ребят интересовало, с какими сложностями сталкивались прокуроры в своей работе, чем руководствовались при выборе профессии. Интерес учащихся вызвали примеры правозащитной деятельности прокуратуры, а также анонсированный Генпрокуратурой творческий конкурс «100 шагов к профессии прокурора», — сказано в публикации на сайте белорусской генпрокуратуры.

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