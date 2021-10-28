Минск, , 15:22 — REGNUM «Мы должны в этом направлении работать, чтобы всем этим мерзким и пакостным показать, какую роль сыграл советский народ в годы Второй мировой, Великой Отечественной войн, защищая свой суверенитет, безопасность и права человека, свободы, как они любят сейчас говорить», — заявил 28 октября Александр Лукашенко, принимая в президентском дворце российского генпрокурора Игоря Краснова.

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Краснов прибыл в Минск накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Лукашенко заверил Краснова в решимости реализовать подписанный в 1994 году союзный договор, отметив, «за последние полтора десятка лет мы делаем решительный шаг в нашей интеграции». Заседание госсовета запланировано на 4 ноября.

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В ходе встречи с Красновым руководитель постсоветской республики «попросил российскую сторону подключиться к работе по расследованию фактов геноцида в годы Великой Отечественной войны», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Напомним, ранее Лукашенко неоднократно публично называл Отечественные войны «не нашими». Генпрокуратура Белоруссии весной возбудила и расследует уголовное дело о «геноциде белорусского народа» в годы Великой Отечественной войны.

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"Вы знаете, что мы развернули очень серьезную работу по признанию геноцида белорусского, советского народа на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. По предложению генерального прокурора идет масштабная работа. Знаю, что когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку. Хочу Вас персонально попросить: если у Вас найдется хоть малейшее время, чтобы Вы подключились к этой работе. Думаю, мы на Белоруссии не остановимся. Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид», — сообщил Лукашенко генпрокурору России.

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Напомним, политическое руководство Белоруссии препятствует проведению шествий «Бессмертного полка» и подвергает ревизии официальную историографию. В июле 2019 года на межгосударственном форуме в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко в присутствии Владимира Путина заявил: «Должен вам сказать, как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше любых народов. Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией и все тяготы этой войны мы вынесли на своих плечах».

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