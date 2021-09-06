Минск, , 21:37 — REGNUM Министерство информации Белоруссии добилось блокировки доступа к сайту проекта «Август 2020», посвящённого публикации свидетельств политических репрессий в постсоветской республике. Участники проекта смогли собрать множество бесед с пострадавшими от насилия силовиков, пыток и других нарушений законности при подавлении массовых протестных выступлений в финале президентской кампании 2020 года.

Белоруссия Amnesty.org

Читайте об этих событиях в обзоре: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020

Собранные личные свидетельства и факты трагических событий в Белоруссии по-прежнему доступны не только зарубежной аудитории, но и белорусской с помощью VPN, TOR и других способов обхода блокировки. Также доступен телеграм-канал «Август 2020».

Генпрокуратура, СК, МВД и КГБ Белоруссии категорически отказываются признавать нарушение законности со стороны представителей своих ведомств. По данным правозащитников, избиениям и пыткам при подавлении белорусских массовых ненасильственных акций протеста в 2020 году подверглись десятки тысяч человек, из них несколько человек было убито, более 600 признаны политзаключёнными.

Ранее в новостях: Следком Белоруссии отказался признавать факты нарушений закона силовиками

Из более четырёх тыс уголовных дел, возбуждённых по итогам подавления протестного движения против бессменного правления Александра Лукашенко и государственного терроризма, к уголовной ответственности не был привлечён ни один из сотрудников государственных структур. Даже когда были доказаны факты убийства безоружных мирных оппозиционеров, пострадавшими объявлялись силовики, а в отношении убитых оформлялись обвинительные приговоры.

Читайте о таких казусах: В Белоруссии вынесли обвинительный приговор убитому манифестанту