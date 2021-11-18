Путин поручил на 8,6% повысить МРОТ
Москва, 18 ноября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Повысить до 13 890 рублей в месяц минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поручил правительству президент России Владимир Путин 18 ноября на совещании по социальным вопросам.
Kremlin.ru
Владимир Путин
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Отметив, что в российской Конституции указано, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, глава государства сказал, что в России вместе с индексацией размера прожиточного минимума нужно повысить и МРОТ.
«В будущем году также на 8,6%, в абсолютных цифрах — примерно на 1100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц».