Москва, 18 ноября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Повысить до 13 890 рублей в месяц минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поручил правительству президент России Владимир Путин 18 ноября на совещании по социальным вопросам.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Отметив, что в российской Конституции указано, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, глава государства сказал, что в России вместе с индексацией размера прожиточного минимума нужно повысить и МРОТ.