Путин: необходимо упростить приём соотечественников в гражданство
МИД РФ должен заниматься упрощением процедур по предоставлению соотечественникам российского гражданства. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Путин — о сотрудничестве с НАТО: «Не хотят сотрудничать с нами — не надо. Не очень-то и хотелось».
Возможности для сотрудничества с Европой сужаются, ЕС отталкивает РФ санкциями, уверен президент РФ Владимир Путин.
Путин: РФ — один из лидеров глобальной декарбонизации
Россия инициативно и творчески подходит к решению проблемы изменения климата. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин призвал к диалогу властей Белоруссии с оппозицией.
Путин: НАТО просто на голом месте выдворило наших дипломатов, а потом обижаются.
Путин: НАТО сломало все механизмы диалога, на действия у границ мы будем реагировать.
Путин: ситуация на границе Армении и Азербайджана пока не успокоилась.
Путин заявил о рисках новых волн заболеваний
В мире сохраняются риски новых волн заболеваний, заявил 18 ноября президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
«Несмотря на предпринимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболеваний. И отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому», — сказал Путин.
Запад использует миграционный кризис для давления на Минск, но забывает собственные гуманитарные обязательства, сказал президент РФ Владимир Путин. Он также раскритиковал Польшу за применение водометов и слезоточивого газа против мигрантов с детьми.
России не нужны конфликты на Западных рубежах, заявил Владимир Путин.
Путин: Запад обостряет ситуацию в Донбассе поставками Киеву летального оружия и другими действиями.
Путин: учения Запада в Черном море и полеты их бомбардировщиков в 20 км от границы РФ выходят за грань.
Запад на деле потакает курсу Киева на демонтаж Минских соглашений, а сам украинский кризис далёк от завершения, уверен президент РФ Владимир Путин.
Роль БРИКС в мире должна быть более весомой, уверен президент РФ Владимир Путин.
Путин заявил, что внешняя политика должна служить развитию России
Российская внешняя политика должна служить созданию благоприятных условий развития страны, заявил 18 ноября президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин поставил российским дипломатам задачу повышать внимание к соотечественникам за рубежом, сохранять культурную идентичность РФ.
Россия должна выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года, но это не значит, что не раньше этого срока, заявил президент РФ Владимир Путин.
Нужно противостоять попыткам США и ЕС единолично диктовать климатическую повестку, уверен Владимир Путин.
Путин заявляет, что особого внимания требует работа с союзниками по ОДКБ с учетом современных угроз и рисков.
Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин и акцентировать внимание на массовой иммунизации.
Путин: наша внешняя политика должна и впредь служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни наших людей.
Несмотря на принятые меры, пандемия не побеждена, отгородиться в отдельно взятой стране не получится, заявил Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин назвал Россию миролюбивым государством.