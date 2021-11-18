Москва, , 19:32 — REGNUM Увеличить прожиточный минимум в России до 12 654 рублей поручил правительству президент страны Владимир Путин 18 ноября на совещании по социальным вопросам.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Отметив, что в проекте бюджета на следующий год индексация прожиточного минимума заложена в размере двух с половиной процентов, глава государства назвал её недостаточной, поскольку это не покрывает инфляции, усилившейся «за последние месяцы».

Президент предложил поднять «планку прожиточного минимума», увеличив его «опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно — на 8,6%».

Владимир Путин «В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня».

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