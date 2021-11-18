Минск, 18 ноября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Белоруссии медики выявили первый случай COVID-19 среди мигрантов на границе с Польшей, заявил 18 ноября зампредседателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«В транспортно-логистическом центре зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику», — цитирует его Sputnik Беларусь.

Как сообщало ИА REGNUM, миранты постепенно покидают лагерь, появившийся на границе с Польшей, чтобы отправиться в белорусский логистический центр.

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