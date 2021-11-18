Минск, , 14:25 — REGNUM Мигранты постепенно покидают лагерь, появившийся на границе с Польшей, чтобы отправиться в белорусский логистический центр. Об этом сообщают «Известия».

Белорусская граница Иван Шилов © ИА REGNUM

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Очередная группа из нескольких сотен беженцев ожидает перехода в логистический центр, а появившийся на границе стихийный лагерь мигрантов постепенно пустеет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Польши сообщили, что мигранты на границе продолжают пытаться нелегально проникнуть на польскую территорию большими группами.