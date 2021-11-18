Вашингтон, 18 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Де-факто глава Samsung Group Ли Чжэ Ён встретился с представителями американских компаний Moderna и Verizon. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Wikimedia Вице-президент корпорации Samsung Ли Чжэ Ён

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Согласно опубликованным данным, 16 ноября Ли Чжэ Ён встретился с соучредителем и председателем совета директоров американской компании Moderna Нубаром Афеяном, с которым обсудил активизацию сотрудничества в медико-биологическом секторе, включая разработку и производство вакцины от COVID-19.

17 оября де-факто глава Samsung посетил штаб-квартиру американской телекоммуникационной компании Verizon, где встретился с генеральным директором компании Гансом Вестбергом.

Известно, что Ли Чжэ Ён прибыл в США 14 ноября с целью выбора места для строительства второго завода по производству микросхем.

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