Сеул, , 11:54 — REGNUM 26 октября Центральный районный суд Сеула оштрафовал де-факто главу Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, освобождённого из тюрьмы условно-досрочно, за незаконное применение снотворного, сообщает Yonhap News.

Вице-президент корпорации Samsung Ли Чжэ Ён Wikimedia

Суд приговорил южнокорейского бизнесмена к выплате штрафа в размере 70 млн вон (~$60 055) за незаконное применение снотворного, а также конфисковал 17 млн вон (~$14,5 тыс.) за нарушение закона о наркотических средствах.

Напомним, что в июне текущего года прокуратура Центрального округа Сеула предъявила Ли Чжэ Ёну обвинение в чрезмерном и незаконном применении анестетика в клинике пластической хирургии с января 2015 года по май 2020 года.