Вашингтон, 17 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Пациенты с COVID-19, принимающие определенную группу антидепрессантов, умирают реже. Такую закономерность выявили учёные из Калифорнийского и Стэнфордского университетов, итоги их исследования опубликованы в журнале JAMA.

jarmoluk Таблетки

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Речь идёт о селективных ингибиторах обратного захвата серотонина (СИОЗС). К ним относятся препараты флуоксетин и флувоксамин.

Специалисты изучили данные медицинских карт 500 тыс. американских пациентов. За первые девять месяцев 2020 года у 83,5 тыс. из них выявили коронавирус, при этом 3,4 тыс. пациентов врачи назначили СИОЗС.

Учёные сравнили число умерших от коронавируса в контрольной группе и в группе принимавших антидепрессанты. Оказалось, что среди принимавших флуоксетин риск смерти снизился на 28%, а флувоксамин — 26%. В целом приём любого СИОЗС, говорится в исследовании, связан со снижением риска смертельного исхода на 8%.

При этом учёные не торопятся утверждать, что антидепрессанты можно применять для снижения смертности от коронавируса. Сначала потребуются масштабные клинические исследования.

Читайте также: Иммунолог рассказал, что делать после контакта с заразившимся COVID-19