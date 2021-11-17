Москва, , 10:29 — REGNUM Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что, по его мнению, нужно делать после контакта с заразившимся COVID-19. Он заявил об этом 17 ноября в интервью радио Sputnik.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отметил врач, в случае, если коронавирус был выявлен у человека, с которым вы недавно контактировали, необходимо подождать определенное время и ограничивать в этот период свои встречи с другими людьми.

«Если вы встретили человека, а потом узнали, что он заболел, то нужно просто ждать. Разумно ограничить контакты, потому что вы можете стать переносчиком болезни. Заболеете вы сами или нет, мы не знаем, но вы точно можете стать распространителем. Инкубационный период вируса — примерно пять дней», — сказал он.

Также Продеус добавил, что, как он считает, применять какие-либо народные средства для повышения иммунитета после контакта с заболевшим новым заболеванием уже бессмысленно, так как не заболеть может помочь постоянное укрепление организма, а не одноразовое употребление «волшебных смесей».

«Вирусам наплевать на то, что вы съели в момент встречи с ними. Если вы встретились с человеком, а он потом заболел, то вам не помогут быстрые действия. Нет смысла менять питание или делать волшебную смесь из лимонного сока, меда и имбиря. Имеет смысл поддерживать свой организм регулярно», — пояснил иммунолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из США выяснили, что около 500 животных могут заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 и распространять его.