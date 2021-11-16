Москва, 16 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Приходит время, когда без сертификата о вакцинации сложно вести привычный образ жизни, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя возможное введение сертификата о вакцинации от коронавируса с фотографией.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

«Проверка сертификатов и QR-кодов на входе в театры, музеи, спортивные мероприятия уже требует от посетителей наряду с билетом брать с собой паспорт, поскольку в самих сертификатах отсутствуют персональные данные о владельца.

Предполагается, что с 1 февраля 2022 года QR-коды станут обязательными для походов в непродовольственные магазины и кафе, а также для поездок на воздушном и железнодорожном транспорте.

Тут возникает ряд неудобств: паспорт придется носить с собой всегда, риск его потерять возрастет, а сличение QR-кода с паспортом каждого посетителя увеличит время входа в помещение и приведет к очередям.

Добавление фотографии в сертификаты о вакцинации облегчит жизнь их владельцам. Особенно, учитывая, что подавляющее большинство граждан предъявляют электронные сертификаты, а с мобильным телефоном, в отличие от паспорта, мы расстаемся нечасто и ненадолго», — высказал свое мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что сертификаты о вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями, что позволит избежать очередей при их проверке.

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