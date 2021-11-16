Москва, , 06:46 — REGNUM Сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19 могут быть дополнены фотографиями владельцев. Об этом 16 ноября сообщает издание «Известия».

Введение QR-кодов Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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По данным издания, такая инициатива обсуждалась в Минцифры РФ с участием в дискуссии представителей Минздрава России. Такое нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта. Таким образом упростится сама процедура проверки и уменьшится количество очередей.

В настоящее время QR-код не содержит персональных данных, у проверяющего отображаются только первые буквы фамилии, имени и отчества того, кому он оформлен. Поэтому при проверке QR-кода необходим паспорт гражданина. Если же добавить фотографию, то необходимость в предъявлении паспорта сразу исчезнет.

Вопрос об источнике фотографии для сертификата пока в стадии обсуждения. Предполагается, что владельцу сертификата надо будет специально добавлять своё фото на сайт госуслуг. Также возможно, что фото будет автоматически загружаться из базы Единой биометрической системы, которая используется банками для идентификации клиентов.

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