Москва, 16 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Ни бизнес, ни граждане не заинтересованы в том, чтобы в QR-коды были добавлены фотографии. Как минимум, это чревато потерей временных ресурсов для их пользователей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании «ГринЭкспертиза» Денис Подшиваленко.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

«Сегодня в целом на сканирование QR-кода нужно от трёх до пяти секунд. С фото же это время сразу увеличится, а если при этом сличать фото с лицом в маске, то процедура займет еще больше времени.

Так что в случае добросовестной проверки очереди на объекты, при посещении которых необходим QR-код, меньше точно не станут.

Сегодня на многих объектах проверка QR-кода — скорее, видимость и формальность, чем реальная идентификация человека с иммунитетом к коронавирусу. Наличие фото в QR-сертификате, к сожалению, не изменит эту ситуацию.

Говорить о том, что бизнесу будет удобнее и безопаснее так работать — заблуждение.

Единственный возможный выгодополучатель предлагаемой меры — государство, но, повторюсь, только в том случае, если собственники объектов обеспечат реальную эффективную работу систем проверки QR-сертификатов вместо создания видимости этой работы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19 могут быть дополнены фотографиями владельцев.

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