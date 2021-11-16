Москва, 16 ноября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Американская компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в РФ клинических испытаний эффективности препарата ингибитор протеазы + ритонавир для профилактики COVID-19. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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По его словам, испытания Pfizer проводит на глобальном уровне, в них участвуют 7 тыс. человек из разных стран, в том числе из России.

В случае одобрения препарата локальными регулирующими органами компания намерена обеспечить его доступ на рынки всех этих стран.

В России в испытаниях примут участие 90 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, более 2 млрд доз своей совместной вакцины от коронавирусной инфекции поставили в 152 страны немецкая корпорация BioNTech и американская компания Pfizer.

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