Берлин, , 07:36 — REGNUM Более 2 млрд доз своей совместной вакцины от коронавирусной инфекции поставили в 152 страны немецкая корпорация BioNTech и американская компания Pfizer. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе германской организации.

Вакцина Pfizer U.S. Secretary of Defense

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В фирме также напомнили, что 22 сентября 2021 года BioNTech и Pfizer объявили о намерении расширить существующее соглашение с США, выпустив дополнительные 500 млн доз препарата для безвозмездной помощи бедным странам.

Как передавало ИА REGNUM, 3 ноября Pfizer сообщила о планах заработать от продажи ее вакцины от COVID-19 $36 млрд по итогам 2021 года и еще $29 млрд — в следующем году.

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