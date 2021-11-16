Москва, 16 ноября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В России с сегодняшнего дня бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 можно будет получить в многофункциональных центрах. Накануне, 15 ноября, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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На такой сертификат могут претендовать также переболевшие COVID-19 и те, у кого есть медицинский отвод к вакцинации.

Услуга будет актуальной для тех граждан, кто не зарегистрированы на портале «Госуслуги».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19 могут быть дополнены фотографиями владельцев.

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