Пекин, 14 ноября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В китайском городе Хэйхэ обнаружили коронавирус на упаковках товаров, импортированных из России, сообщили в городском Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что коронавирус был обнаружен на упаковке четырех видов товаров: шоколадных вафлях, печенье и конфетах от бренда KONTI, а также сухом молоке.

Власти города призвали купивших эти продукты жителей продезинфицировать их как можно скорее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пекине произошла вспышка коронавируса среди сотрудников нефтяной компании PetroChina, штаб-квартира которой находится недалеко от посольства России.

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