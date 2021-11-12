Москва, , 09:02 — REGNUM В Пекине (КНР) произошла вспышка коронавируса среди сотрудников нефтяной компании PetroChina, штаб-квартира которой находится недалеко от посольства России, передаёт 12 ноября со ссылкой на представителя российской дипмиссии Георгия Егорова.

Коронавирус в Китае zhizhou deng

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По его словам, угроза заражения коронавирусом для сотрудников посольства и российских граждан, проживающих вблизи, сведена к минимуму.

«Власти Пекина срочно приняли все необходимые меры для локализации очага заражения», — уточнил Егоров.

ИА REGNUM ранее сообщало, вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в середине сентября 2021 года.

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