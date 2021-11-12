«Спутник V» белорусского производства поступит в оборот к июню 2022 года
Минск, 12 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник V» будет производиться по полному циклу в Белоруссии в рамках инвестиционного проекта, который успешно реализуется. Об этом 12 ноября заявил председатель белорусского правительства Роман Головченко во время посещения государственного предприятия РУП «Белмедпрепараты».
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Как сообщает пресс-служба правительства Белоруссии, Головченко сообщил, что произведённая по полному циклу вакцина «поступит в гражданский оборот к июню 2022 года». Чиновник заявил: «Проект реализуется быстрыми темпами. Сейчас находимся на промежуточной стадии. Завершается монтаж биотехнологического оборудования от ведущего мирового производителя. В декабре здесь будет заложена первая валидационная серия. Это 10% от промышленной серии, которая поступит на хранение и будет проверена на стабильность. Если все будет хорошо, то далее последуют процедуры регистрации в Белоруссии и России. Исходя из графика, к началу лета следующего года вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот в Белоруссии и на экспортный рынок. Общий объем ее производства — более 10 млн доз в год, из которых 4 млн рассчитано для Белоруссии».
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В свою очередь гендиректор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев отметил, что производить вакцину «Спутник V» на белорусском госпредприятии будут по полному циклу — от биологического производства субстанции активного компонента до производства готовой формы в виде ампул или флаконов. «На полные мощности производства здесь планируют выйти в 2022—2023 годах», — уточнили в совете министров Белоруссии.
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