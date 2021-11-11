Минск, , 14:39 — REGNUM Выбор препарата при вакцинировании уже приобрел политический окрас. Об этом 11 ноября заявил Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством и силовиками, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Два миллиарда долларов на пандемию буквально за два с лишним года. А ни с кого не взяли ни копейки за лечение, вакцинацию, тестирование. Никто же денег не платит. А бесплатно это не достается. Все кричат: «Файзер! Файзер!» А никто не спросил, за сколько нам флакончик этого «Файзера» предлагают. От 20 до 30 долларов только за одну инъекцию! У нас своя вакцина вполовину дешевле. То же самое и тестирование. Поэтому не надо кричать. Врачи знают, чем лечить и вакцинировать. У нас хорошие вакцины, не хуже, чем «Файзер», — заявил Александр Лукашенко.

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«Уже началась война вакцин. Это же огромные деньги, поэтому каждый хочет втюхать свою. И наши беглые закричали: «Файзер! Файзер!» На старте стоящие, готовые колесить по Европе. Туда же со «Спутником» не пускают, не признают. Нужен «Файзер», «Модерна», «Джонсон и Джонсон», «АстраЗенека». Еще раз подчеркиваю: специалисты знают, какую вакцину мы должны использовать», — заявил руководитель постсоветской республики

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