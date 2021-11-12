Москва, 12 ноября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Возможность перекрытия транзита газа в Европу, о которой заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, с администрацией президента РФ не обсуждалась и не согласовывалась. Об этом 12 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что это было заявление белорусского лидера. При этом Россия остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов в Европу вне зависимости от действий Белоруссии, отметил Песков.

«Я хочу все-таки напоминать заявление президента Путина именно о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам, Россия. Собственно, как бы кому это не нравилось, но Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ЕС перекрыть транзит газа, который идёт по газопроводу «Ямал — Европа». Такое заявление он сделал в ответ на угрозы со стороны Польши закрыть границу из-за миграционного кризиса и санкции со стороны Евросоюза.