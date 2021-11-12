Берлин, , 12:04 — REGNUM Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа, который поступает по трубопроводу «Ямал — Европа», вызывают сожаление у Берлина. Об этом заявила представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград.

Германия Petra B. Fritz

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«С сожалением принимаем к сведению это заявление», — сказала с беседе с ТАСС Унград, добавив, что безопасность снабжения Германии по-прежнему обеспечена.

«По нашей информации, действующие соглашения о поставках газа, в том числе с Россией, продолжают выполняться», — подчеркнула она.

Германское ведомство рассчитывает, что договорённости о поставках газа будут и дальше выполняться.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ЕС перекрыть транзит газа, который идёт по газопроводу «Ямал — Европа». Такое заявление он сделал в ответ на угрозы со стороны Польши закрыть границу из-за миграционного кризиса.

Белорусский лидер подчеркнул, что российский газ, которым якобы Белоруссия обогревает Европу, не будет поставляться в Евросоюз по контрактам Газпрома, если Запад применит к официальному Минску новые санкции.