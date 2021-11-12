Казань, 12 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В общественном транспорте Татарии с 22 ноября будут проверять пассажиров на наличие QR-кодов. Как уточнил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров, проверка будет производиться при обилечивании, а не на входе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водитель автобуса в маске

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В настоящее время в республике разрабатывается порядок получения и формат QR-кода о медотводе. С 22 ноября в общественном транспорте Татарии запретят проезд пассажирам старше 18 лет, не имеющим QR-кода о вакцинации или перенесенном за последние шесть месяцев заболевании COVID-19. Новое требование не касается межрегиональных поездок и работы службы такси.

По словам Егорова, пассажиров на улице никто держать не будет.

«Предполагается, что проверка QR-кодов будет производиться при обилечивании. То есть прежде чем обилетить пассажира, кондуктор будет спрашивать QR-код. Если его нет, пассажир должен будет покинуть транспортное средство. Задача кондуктора — в течение одной остановки обилетить пассажиров. Конечно, тяжело это сделать. Надеемся на сознательность самих граждан», — добавил спикер.

Кроме того, у пожилых жителей старше 60 лет, не имеющих медотвода и не прошедших вакцинацию от COVID-19 или не переболевших коронавирусом, будут заблокированы льготные транспортные карты.

Перевозка пассажиров без QR-кодов будет запрещена не только на общественном транспорте, но и распространится на других юрлиц, работающих в данной сфере.

С 15 ноября в Татарии без QR-кода не пустят в театры, кинотеатры, на спортивные и другие массовые мероприятия.

ИА REGNUM напоминает, в Казани зооботсад «Река Замбези. Африка» вводит для посетителей пропускную систему по QR-коду. Предоставить его потребуют с 15 ноября.

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