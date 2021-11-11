Казань, , 14:48 — REGNUM В Татарии во всем общественном транспорте внедрят систему пропуска по QR-кодам. Новый формат организации работы 11 ноября определила специальная рабочая группа во главе с первым вице-премьером РТ Рустамом Нигматуллиным, сообщает оперативный штаб РТ по борьбе с COVID-19.

Проверка QR-кода Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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Пропускная система кодов будет действовать в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте. Пассажиров допустят в транспорт только при предъявлении бумажного, или электронного QR-кода вакцинированного или переболевшего, выданного на портале Госуслуг, либо QR-кода о наличии медотвода.

По решению главы Татарии Рустама Минниханова перевозчикам в случае необходимости предоставят субсидии на приобретение технических средств для проверки QR-кодов, а также при сокращения пассажиропотока.

Отмечается, что проверку QR-кодов будут проводить сами перевозчики при посадке пассажира в общественный транспорт. В адрес РЖД и Росавиации уже подготовлено обращение о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки, сообщает «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в Татарии практически не растет коллективный иммунитет. По данным регионального оперативного штаба, план вакцинации в республике выполнен почти на 33% от плана, в целом по России показатель вакцинации составляет почти 49%.

Также стало известно, что законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах разрабатывают на федеральном уровне, сообщали в общероссийском оперативном штабе. Законопроекты о введении QR-кодов позволят защитить жизнь и здоровье граждан, заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

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