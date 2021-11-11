Казань, , 12:58 — REGNUM В общественном транспорте столицы Татарии за первую декаду ноября выявили около 4 тыс. нарушителей масочного режима. Об этом 11 ноября сообщает городской комитет по транспорту.

Масочный режим Sev.gov.ru

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Так, в период с 1 по 10 ноября в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро Казани выявили 3942 пассажира без индивидуальных средств защиты органов дыхания. Рейды по соблюдению масочного режима проходили на 61 контрольной точке. Всего инспекторы осмотрели 2,6 тыс. единиц общественного транспорта.

За октябрь в казанских метро, автобусах, троллейбусах и трамваях выявили 15 716 нарушителей масочного режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало, власти Татарии в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции приняли решение ввести QR-коды на проезд в общественном транспорте сначала для граждан старше 60 лет, а затем и жителей с 18 лет. Исключение составят только пассажиры с медотводом от вакцинации. Анонсировал нововведение глава региона Рустам Минниханов, объяснив решение неблагоприятной ситуацией и указав на недостаточный темп вакцинации.

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