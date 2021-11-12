Берлин, 12 ноября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Пандемия закончится не скоро и мировое сообщество должно научиться быстро принимать превентивные меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявила исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель 11 ноября в ходе выступления на деловом форуме АТЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

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Она напомнила, что изначально такие страны как ФРГ и Новая Зеландия имели разные подходы к противостоянию к COVID-19. Меркель пояснила, что в одном случае речь шла о борьбе с коронавирусом, а в другом — о его присутствии в обществе.

И.о. канцлера отметила, что на первом этапе страны справились с распространением инфекции, но поняли, что большой проблемой является возможность действовать быстро, используя превентивные методы, поскольку число случаев заражения способно возрастать лавинообразно.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября Ангела Меркель заявила, что темпы вакцинации от COVID-19 в Германии не позволяют эффективно реагировать на распространение коронавируса в стране.

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