Берлин, , 07:04 — REGNUM Темпы вакцинации от COVID-19 в Германии не позволяют эффективно противодействовать распространению коронавируса, заявила 10 ноября и.о. канцлера Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в резиденции правительства ФРГ в Мезеберге.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Уровень вакцинации в Германии недостаточно высок, чтобы предотвратить быстрое распространение вируса. Мы знали это», — сказала она.

По словам Меркель, если показатель вакцинации населения так и останется ниже 75%, то замедлить темпы распространения инфекции не удастся, и в Германии потребуется принять дополнительные меры для снижения уровня заболеваемости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Германия обновила максимум по числу суточных заражений коронавирусом несмотря на вакцинацию 67% населения двумя дозами препарата.

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