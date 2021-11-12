Москва, 12 ноября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. России удастся заглушить пандемию COVID-19, вероятно, уже в следующем году, хотя коронавирус окончательно не исчезнет, заявил 12 ноября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Свои главные надежды эксперт связал с массовой вакцинацией населения.

«Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», — цитирует РИА Новости собеседника.

Альтштейн выразил уверенность в том, что его прогноз сбудется и для России.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан прогнозировала, что вакцинация от коронавирусной инфекции не приведёт к тому, что в мире в 2021 году сформируется коллективный иммунитет от COVID-19.

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