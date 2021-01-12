Женева, Швейцария, , 08:23 — REGNUM Начавшаяся в ряде стран вакцинация от коронавирусной инфекции не приведёт к тому, что в мире в 2021 году сформируется коллективный иммунитет от заболевания, вызванного SARS-CoV-2. Такие прогнозы сделала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

«Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году», — пояснила Сваминатан в ходе брифинга, который транслировался в Twitter организации.

Она отметила невероятный прогресс, достигнутый в разработке вакцин, при этом добавив, что появление коллективного иммунитета в нескольких странах «не защитит людей по всему миру». Сваминатан уверена, что отдельные группы вакцинированных в небольшом количестве стран не смогут обеспечить безопасность от вируса всего человечества в целом, поэтому необходимость соблюдения санитарных мер остаётся акруальной.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эпидемиолог, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») заявил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы людей с иммунным ответом было больше, чем тех, кто переболел. Он подчеркнул, что чем быстрее население привьётся, тем быстрее будет сформированный иммунный ответ.

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