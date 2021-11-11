Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Действия Польши в отношении мигрантов на границе с Белоруссией свидетельствуют о нарушении международных норм, заявил 11 ноября журналистам первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Сложившуюся ситуацию российский дипломат назвал позором.

«Есть много случаев, когда польские и литовские пограничники били мигрантов и оттесняли их обратно на белорусскую территорию. Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм», — сказал он.

По словам Полянского, у России накопилось множество вопросов к странам Евросоюза в связи с миграционным кризисом, которые будут заданы в ходе рассмотрения ситуации на белорусско-польской границе.

Читайте также: Дуда заявил о полной боеготовности силовиков Польши «дать отпор Лукашенко»

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что представители организации посетили лагерь беженцев на белорусской границе. По его словам, миграционный кризис является частью более широкой политической проблемы.