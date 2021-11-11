Варшава, , 22:55 — REGNUM Все польские силовики находятся в полной боеготовности из-за кризиса с мигрантами и полны решимости дать отпор «этой акции служб режима Лукашенко», заявил 11 ноября президент Польши Анджей Дуда в телеобращении.

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«Уважаемые господа. Я уверяю, что Польша готова к отпору этой акции служб режима Лукашенко. Наша Пограничная стража, Войско польское, полиция и другие службы в состоянии наивысшей готовности», — сообщил Дуда.

«Я нахожусь в постоянном непосредственном контакте с руководителями стран нашего региона, а также с партнерами из Североатлантического союза и Европейского союза. Позиция польской республики встречается там с полной поддержкой и пониманием», — добавил президент Польши.

По его словам, пропуск в Польшу даже небольшого количества мигрантов «приведет к драматическим последствиям как для нас, так и для всего Европейского союза. Десятки, а может и сотни тысяч людей, обманутых Лукашенко, штурмовали бы польскую границу».

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