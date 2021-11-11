Брюссель, 11 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Страны Евросоюза не позволят президенту Белоруссии Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа, заявил 11 ноября еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна ЕС

«В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией, ‑ и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», — сказал он.

Джентилони добавил, что вопросы безопасности поставок газа в страны Евросоюза будут включены в первую оборонную концепцию Евросоюза.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ЕС перекрыть транзит газа, который идет по газопроводу «Ямал — Европа».

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