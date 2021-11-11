Москва, 11 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. На совещании у президента РФ Владимира Путина с правительством РФ вопрос введения на федеральном уровне QR-кодов на транспорте не поднимался. Об этом 11 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

«Нет, не обсуждалось», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два федеральных чиновника и несколько источников в транспортной отрасли заявили, что российские власти обсуждают техническую возможность введения системы QR-кодов в самолётах и поездах. Такие дискуссии ведутся в профильных ведомствах и транспортных компаниях.

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Добавим, что в настоящее время в России разрабатывают законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Этим занимается оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией совместно с профильными ведомствами.

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