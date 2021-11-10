Москва, , 06:49 — REGNUM Администрация президента России не рассматривает возможность введения требования о предъявлении QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции, на транспорте, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

QR-code Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вся вот эта поливариантность находится исключительно в прерогативе все-таки правительственного штаба, правительственной комиссии и, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами», — добавил он.

Напомним, с 23 ноября требование о предъявлении QR-кодов для междугородних поездок вводится в Камчатском крае. В Татарии вводят аналогичное требование для использования общественного транспорта.

Ранее представители РЖД отмечали, что компания готова ввести QR-коды для железнодорожных перевозок, если от властей поступят соответствующие указания. Также готовность требовать QR-коды для посадки в самолет подтвердил «Аэрофлот».