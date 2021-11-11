Москва, 11 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Законопроект о включении прививки от COVID-19 направлен прежде всего на финансирование вакцинации из средств федерального бюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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«Цель законопроекта была — чтобы финансировать вакцинацию из бюджета — вот и все», — сказал Хубезов.

Он заверил, что в России нет принудительной вакцинации.

«Не предусмотрена принудительная вакцинация, у нас в стране нет принудительной вакцинации», — отметил парламентарий.

Вызвавший широкий общественный резонанс законопроект о введении обязательной вакцинации от коронавируса во всей России планируется рассмотреть в Госдуме во втором чтении в ноябре 2021 года. Ранее, 8 июня 2021 года, Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в национальный календарь профилактических прививок вакцинации от коронавируса COVID-19. Предполагалось, что законопроект будет доработан ко второму чтению, появится прямое указание на добровольность вакцинации от коронавируса. Обсуждение законопроекта было перенесено на осень 2021 года.

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На сегодня регионы вправе вводить частично обязательную вакцинацию — для отдельных категорий граждан. Это право многие субъекты РФ уже используют.