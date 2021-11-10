Москва, , 14:06 — REGNUM Пока никаких решений о введении на федеральном уровне обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции не принималось. Об этом 10 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вакцинация Пресс-служба правительства Тверской области

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что на общероссийском уровне таких решений не принималось. Песков добавил, что после окончания пандемии коронавируса возможность сохранения QR-кодов не рассматривается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал сделать вакцинацию населения от COVID-19 обязательной. По его мнению, только так можно достичь необходимого числа вакцинированных в России для окончательной победы над коронавирусной инфекций (70−75% населения). Также специалист предложил внести прививку от COVID-19 в Национальный календарь прививок.

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас пояснил, что введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции не нарушает конституционные права граждан страны.