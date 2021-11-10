Москва, 10 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Никакие страны не обращались к российский стороне по вопросу о возможном посредничестве в ситуации с миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии. Об этом на пресс-конференции с участием министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея по итогам совместного заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Kremlin.ru Сергей Лавров

Читайте также: В ОДКБ надеются на разрешение миграционного кризиса мирным путём

«К нам не обращались ни поляки, ни литовцы, ни кто бы то ни было ещё с вопросом относительно возможного посредничества или иного участия в этих дискуссиях», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров считает, что они «вообще ни к кому не обращаются, а просто наслаждаются собственной крутостью, делая громоподобные заявления, обвиняя Белоруссию, а заодно и Россию».

Ранее по теме: Польша пригрозила Белоруссии полным закрытием границы

«Это проявление собственного величия и собственной безнаказанности в любом вопросе», — уверен российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, чтоПольша и Германия не могут в одиночку справиться с ситуацией с мигрантами на границе с Белоруссией, поэтому все государства ЕС должны помочь разрешить миграционный кризис. Министр внутренних дел ФРГ считает, Варшава до сих пор правильно реагировала на наплыв мигрантов.