Москва, , 11:51 — REGNUM Стороны миграционного кризиса, который возник на границе Польши и Белоруссии, должны предпринять все меры для его мирного разрешения. Об этом 10 ноября заявил пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов.

ОДКБ Zviazda.by

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«Рассчитываем, что стороны при поддержке авторитетных международных организаций предпримут все возможные политико-дипломатические и гуманитарные меры для мирного разрешения кризисной ситуации, чтобы она не переросла в угрозу безопасности на границе государства-члена ОДКБ», — подчеркнул представитель организации.

Зайнетдинов отметил, что возникший миграционный кризис «грозит перерасти в большую беду для тысяч мирных людей, среди которых немало женщин и детей». По его словам, ОДКБ внимательно и с озабоченностью следит за происходящим на белорусско-польской границе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 ноября две крупные группы нелегальных мигрантов из стран Востока и Африки, численностью несколько десятков человек каждая, прорвали заграждение на границе из Белоруссии в Польшу в районе Крынок и Беловежи. В настоящее время они разыскиваются. Часть мигрантов силовикам удалось вернуть.

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