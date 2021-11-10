Москва, 10 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В России, если не удастся в кратчайшие сроки вакцинировать достаточное количество граждан для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, можно ожидать новых волн пандемии. Причём возникать они будут каждые три месяца. Такой прогноз сделал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Коронавирус

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Учёный напомнил, что в учебнике по эпидемиологии чётко прописано количество вакцинированного населения, чтобы победить заболевание — 70%.

«Если возбудитель передаётся воздушно-капельным путём, надо привить 70, а лучше 80% жителей, тогда эпидемия не будет самоподдерживающейся, перейдёт в самозатухающую», — пояснил в интервью ТАСС глава исследовательского центра, добавив, что потом останется только поддерживать популяционный уровень и «всё, считайте, вы победили».

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«Да, можно опять посадить всех на самоизоляцию, но если не провакцинироваться в короткий срок, каждые три месяца будем иметь новую волну и до бесконечности считать их — пятая, десятая, двадцатая», — констатировал Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, ране главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что в России третья волна коронавирусной инфекции плавно перетекла в четвёртую. По его словам, она продолжается в большинстве регионов, количество новых случаев инфекционных болезней нарастает.